Видео: первая тренировка Даниила Медведева на «Мастерсе» в Риме

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев провёл первую тренировку на кортах стартовавшего грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

Медведев приехал в Рим из Мадрида (Испания). На прошедшем турнире Даниил дошёл до четвертьфинала, с которого снялся по ходу матча из-за болезненных ощущений и спазмов в ноге.

Напомним, Медведев является действующим чемпионом «Мастерса» в Риме. В финале 2023 года Даниил со счётом 7:5, 7:5 обыграл датчанина Хольгера Руне.

В текущем розыгрыше Медведев получил второй номер посева. Даниил пропустит первый раунд соревнований, а во втором сразится с победителем матча Джек Дрэйпер (Великобритания) – Борна Чорич (Хорватия).