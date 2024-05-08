Азаренко: я из среды, где не принято говорить о своих чувствах, поэтому пришлось учиться

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко ответила, гордится ли тем, что активно поднимает в туре вопросы, связанные с ментальным здоровьем спортсменов.

«Я родом из среды, в которой, на самом деле, не принято говорить о своих чувствах. Поэтому мне пришлось учиться этому. Я наблюдала за родителями, за тем, как они общаются, за другими людьми. Это был метод проб и ошибок, но мы все люди, у нас так много «багажа» за пределами тенниса, поэтому мне хочется делиться своим опытом. Мне помогает мысль о том, что я знаю: многие люди проходят через то, что проходила я. Возможно, если я расскажу, как сама с этим справлялась, это кому-то поможет.

Мне кажется, что спортсменов и знаменитостей часто возводят на олимп, считая, что они – не люди, а суперлюди, а это, на самом деле, неправда. Мы все обычные люди. Просто, вероятно, действительно хороши в своей работе, и это выделяет нас, но не значит, что мы хороши в других областях. Я думаю, что, по крайней мере, мне как спортсмену решимость становиться лучше, работать над своим ремеслом, оставаться дисциплинированной помогает и в других в областях жизни, я могу применять эти инструменты. Таким образом, я думаю, что мы тренируем эти инструменты, чтобы помочь вам в других областях, но, очевидно, не все это делают, и я надеюсь, что это помогает молодым людям вести такие беседы, пробовать что-то, получать удовольствие, но, на самом деле, продолжать учиться. Ваша теннисная карьера коротка, но у вас есть много времени, чтобы учиться», — приводит слова Азаренко пресс-служба Australian Open.