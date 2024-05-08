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Стало известно, с кем Александр Зверев сразится на старте «Мастерса» в Риме

Стало известно, с кем Александр Зверев сразится на старте «Мастерса» в Риме
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, пятая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев узнала своего первого соперника на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). Им стал 70-я ракетка мира, 28-летний представитель Австралии Александар Вукич.

В матче первого круга Вукич со счётом 6:2, 6:2 разгромил бывшую восьмую ракетку мира аргентинца Диего Шварцмана (Q). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 33 минуты. В её рамках Вукич пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Шварцмана один эйс, ни одной двойной ошибки и восемь нереализованных брейк-пойнтов.

В Риме Зверев посеян под третьим номером. В прошлом году Александр дошёл до 1/8 финала данных соревнований, где проиграл будущему чемпиону Даниилу Медведеву.

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