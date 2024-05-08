Стефанос Циципас рассказал о напряжённости в отношениях с Даниилом Медведевым

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас описал нынешние отношения с чемпионом US Open – 2021 россиянином Даниилом Медведевым, с которым часто конфликтует в туре.

«Не скажу, что мы много разговариваем, но отношения лучше, чем были годы назад. Мы оба оставили позади то, что происходило. В своё время в Майами во время нашей игры, по-моему, в 2018 году, случился странный инцидент. При ударе я задел сетку и ещё через три удара выиграл тот розыгрыш. Даниил захотел, чтобы я извинился. Я был очень рассержен, когда он об этом попросил, поскольку это моё дело — извиняться или нет. В то же время просто об этом забыл, потому что это был долгий розыгрыш и я был сконцентрирован на мяче.

Это создало напряжение в конце того гейма, который я проиграл. Хотя считал, что должен был выиграть, и думал, что на это повлияло именно его требование извиниться. Он пытался играть со мной в «игры разума», а я был ещё очень молодым и незрелым по сравнению с сегодняшним днём. Сейчас, столкнувшись с подобной ситуацией, повёл бы себя совсем иначе. А тогда, только дебютировав в туре, был по-спортивному очень злой и заводился даже от того, что не требовало такой реакции. И сказал ему после игры у сетки плохие вещи, о которых сейчас жалею. Но у меня было ощущение, что он хотел создать проблемы во время игры. Я к тому времени с таким почти не сталкивался и счёл это очень токсичным с его стороны.

Уважаю Даниила за то, что он сделал для тенниса. Просто не повезло, что у нас случились такие трения из-за одного эпизода. Пожалуй, я ждал извинений после того, что он такое начал. И сам в этом случае готов был попросить прощения. Но их не прозвучало. Теперь мы притворяемся, что этого никогда и не было», — приводит слова Циципаса «Спорт-экспресс».

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