Стефанос Циципас: 100% болею за московский «Спартак», был бы счастлив получить футболку!

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас признался, что болеет за московский футбольный клуб «Спартак», в составе которого бо́льшую часть карьеры отыграл его дед по маминой линии Сергей Сальников.

— Болеете за московский «Спартак», главную команду в карьере вашего дедушки?

— Да, конечно! 100%! И был бы счастлив получить от «Спартака» футболку! Однажды я заказал футболку — но не спартаковскую — онлайн, случайно увидел её в интернете. Это была винтажная майка adidas с Олимпиады 1956 года в Мельбурне, с футбольного турнира, и я незамедлительно её купил. Потому что это был уникальный экземпляр с тех самых Игр, где мой дедушка стал чемпионом, чуть ли не последний в доступе! И она по-прежнему у меня хранится. Это самая важная вещь, которая у меня есть, потому что связывает меня с памятью о деде и о том турнире, где у него была такая победа. Наверное, сам бог послал мне её, чтобы у меня была возможность увидеть, купить и пощупать её.

— Вы когда-нибудь были на матчах «Спартака»?

— Никогда. Был бы счастлив побывать, — приводит слова Циципаса «Спорт-экспресс».