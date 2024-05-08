Циципас — о скандальных словах в адрес Рублёва: очень жалею, я был зол после игры

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас признался, что сожалеет о резких словах, сказанных им в адрес Андрея Рублёва на Итоговом турнире ATP – 2022. После поражения от Рублёва в матче, где разыгрывалась путёвка в полуфинал, Циципас заявил: «Андрей одержал победу с помощью того скудного набора инструментов, который у него есть».

«Считаю Андрея Рублёва великолепной личностью, очень люблю его теннис и человеческие качества. Он несёт на корт и за его пределы очень хорошие ценности. Восхищаюсь им, он щедрый и просто замечательный человек. И весёлый, что можно сказать далеко не обо всех теннисистах.

Однажды, два года назад я сказал кое-что неприятное и Рублёву, о чём тоже очень жалею. И вот тут я посчитал важным через неделю подойти к Андрею и извиниться, объяснить, что не хотел этого говорить, но был очень зол после игры и по какой-то причине выплеснул эту злость на соперника, что было неправильно. Сказал ему: «Я был неправ, и то, что я сказал, не имеет ничего общего с тем, что реально думаю». Мы объяснились и пошли дальше. Знаю, что те слова были моей ошибкой. Думаю, что и другие люди должны признавать свои ошибки. Такова жизнь, что в ней без них не обходится», — приводит слова Циципаса «Спорт-экспресс».

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