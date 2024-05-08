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Арина Соболенко: невозможно выиграть всё, иногда приходится проигрывать

Арина Соболенко: невозможно выиграть всё, иногда приходится проигрывать
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила, правда ли, что перестала сверхэмоционально переживать поражения.

«Всё же мне немного тяжело. В последний раз я бросила ракетку – вот мой уровень эмоциональности. Я кинула её один раз, а потом успокоилась. В детстве я и плакала, и расстраивалась. Тогда я испытывала много эмоций. Но научилась тому, что прошлое – всего лишь момент. Да, сейчас я проигрываю, но у меня есть тысячи возможностей выиграть. Это просто этап. Надо принять поражение, двигаться дальше и постараться быть лучше в следующий раз.

Если доходишь до последних стадий турнира, то невозможно выиграть всё. Иногда приходится проигрывать, чтобы чему-то научиться. А потом, может, на более крупных или важных турнирах вспомнишь об этом уроке и лучше сыграешь в финале. Это всё всего лишь процесс», — сказала Соболенко на пресс-конференции, посвящённой старту турнира в Риме (Италия).

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