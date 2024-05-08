Арина Соболенко: невозможно выиграть всё, иногда приходится проигрывать

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила, правда ли, что перестала сверхэмоционально переживать поражения.

«Всё же мне немного тяжело. В последний раз я бросила ракетку – вот мой уровень эмоциональности. Я кинула её один раз, а потом успокоилась. В детстве я и плакала, и расстраивалась. Тогда я испытывала много эмоций. Но научилась тому, что прошлое – всего лишь момент. Да, сейчас я проигрываю, но у меня есть тысячи возможностей выиграть. Это просто этап. Надо принять поражение, двигаться дальше и постараться быть лучше в следующий раз.

Если доходишь до последних стадий турнира, то невозможно выиграть всё. Иногда приходится проигрывать, чтобы чему-то научиться. А потом, может, на более крупных или важных турнирах вспомнишь об этом уроке и лучше сыграешь в финале. Это всё всего лишь процесс», — сказала Соболенко на пресс-конференции, посвящённой старту турнира в Риме (Италия).

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