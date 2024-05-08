Елена Рыбакина рассказала, почему отказалась от учёбы в американском колледже

Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина на пресс-конференции, посвящённой старту турнира в Риме (Италия), рассказала, по какой причине отказалась от учёбы в американском колледже и выступлений в NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта).

– Знаю, у вас были предложения от колледжей, но вы решили сразу пойти в профессиональный теннис. Почему?

– Почему я выбрала теннис? Мне просто нравится в него играть.

– Но не в колледже?

– У меня был выбор поехать учиться в Америку и всё такое, но я не очень хотела. Решила попробовать продолжать играть.

– Почему вы не хотели поехать? Вам больше нравилась жизнь профессионального спортсмена?

– Я просто не хотела уезжать далеко от дома, да.