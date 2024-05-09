Осака: не понимаю, как Свёнтек удаётся так долго оставаться №1. Я продержалась пять секунд

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака восхитилась нынешним лидером мирового рейтинга полькой Игой Свёнтек.

«Я всегда говорю, что она удивительная. Не представляю, как ей удаётся так долго оставаться первой ракеткой мира и постоянно показывать высокие результаты на всех турнирах. Потому что я была первой ракеткой мира всего пять секунд (улыбается). Я считаю, что она развивает наш вид спорта», — сказала Осака на пресс-конференции после успешного старта на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Напомним, в первом круге соревнований Осака со счётом 7:6 (7:2), 6:1 обыграла представительницу Франции Клару Бюрель (45-я ракетка мира).