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Циципас ответил, готов ли выпить с Медведевым по бокалу вина в честь перемирия

Циципас ответил, готов ли выпить с Медведевым по бокалу вина в честь перемирия
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас ответил на провокационный вопрос касательно взаимодействия с чемпионом US Open – 2021, четвёртой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.

— Пошли бы сейчас с ним выпить по бокалу вина, если бы возникла такая идея?
— Всё-таки не думаю, ха-ха. Пока мы ещё не на таком уровне взаимоотношений», — приводит слова Циципаса «Спорт-экспресс».

Напомним, у Циципаса довольно специфические отношения с Медведевым. Вражда россиянина и грека началась на «Мастерсе» в Майами-2018, когда оскорбительное поведение Циципаса вывело Медведева из себя и заставило Даниила нелицеприятно высказаться в адрес Стефаноса. Впоследствии фраза Медведева «Shut your #### up» (тебе бы лучше заткнуться), адресованная греку, стала крылатой в теннисном сообществе.

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