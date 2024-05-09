Соболенко: поражение от Свёнтек в Мадриде уже в прошлом. Зачем мне там оставаться?

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила, переживает ли из-за поражения (5:7, 6:4, 6:7 (7:9)). в финале прошедшего турнира в Мадриде (Испания) от польки Иги Свёнтек.

«Если бы я проиграла 0:6, 0:6, то определённо ещё долго расстраивалась бы. Чувствовала бы, что недостаточно выложилась. Но я оставила в том матче всю себя. Сражалась за каждое очко, насколько могла. Да, я упустила пару возможностей. С другой стороны, дело не в том, что я в чём-то ошиблась. Просто у неё получилось чуть лучше играть в ключевые моменты – в следующий раз лучше сыграю я.

Это уже в прошлом. Зачем мне там оставаться? Лучше двигаться дальше и работать чуть больше, чтобы в следующий раз быть уверенной, что смогу играть лучше», — сказала Соболенко на пресс-конференции, посвящённой старту турнира в Риме (Италия).