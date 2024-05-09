Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко высказалась о соперничестве со Свёнтек и Рыбакиной

Соболенко высказалась о соперничестве со Свёнтек и Рыбакиной
Аудио-версия:
Комментарии

Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о соперничестве с Игой Свёнтек и Еленой Рыбакиной.

«Очевидно, что Ига играет на грунте намного лучше, чем я, например. Я бы сказал, что Елена лучше играет на траве. Возможно, я чувствую себя немного комфортнее на кортах с твёрдым покрытием. Не могу сказать, что всё дело в покрытии, время показало, что я могу их обыграть на любом покрытии. По сути, это пара ключевых моментов в каждом матче, и тут побеждает сильнейший. Например, в последней игре с Игой я бы не сказала, что ошиблась в ключевых моментах, я поступала правильно, но она справилась немного лучше. Это не всё на поверхности, это целый процесс. Вам нужно учиться на тех ошибках, которые вы допустили, а затем работать над ними и в следующий раз стать лучше», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Напомним, на минувшем турнире в Мадриде Соболенко в финале проиграла Свёнтек.

Материалы по теме
Соболенко не смогла защитить титул Мадрида. Свёнтек ушла с 3 матчболов и выиграла марафон
Соболенко не смогла защитить титул Мадрида. Свёнтек ушла с 3 матчболов и выиграла марафон

Арина Соболенко уронила торт на день рождения

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android