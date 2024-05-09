Азаренко: думала играть до 27 лет, но почти в 35 чувствую себя лучше, чем когда-либо

34-летняя бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала о своих планах после завершения игровой карьеры.

«Я знаю, что наверняка буду очень занята. Я чрезвычайно занята жизнью. Я сделала пару перерывов в своей карьере, вольно или невольно, и одно знаю точно: я найду занятие, которым буду увлечена, и мне никогда не будет скучно, потому что у меня определённо много интересов в жизни. Теперь у меня есть лошадь, есть сын, есть собака. У меня так много дел, которые я действительно хочу сделать, но я должна сделать паузу, потому что теннис по-прежнему мой приоритет. Я просто знаю, что со мной всё будет в порядке, что бы я ни делала.

Сейчас я сосредоточена на игре в теннис, и для меня важно выкладываться на полную за то время, которое я захочу сыграть. Когда я была моложе, говорила, что, вероятно, буду играть только до 27 лет. И вот я здесь, мне почти 35, и я чувствую себя лучше, чем когда-либо», — приводит слова Азаренко официальный сайт Australian Open.