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«Мастерс» в Риме, 9 мая: расписание матчей, сетка турнира

«Мастерс» в Риме, 9 мая: расписание матчей, сетка турнира
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Сегодня, 9 мая, в рамках грунтового «Мастерса» в Риме (Италия) пройдут матчи первого круга. Игровой день начнётся около 12:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием самых заметных матчей на сегодня.

Теннис. «Мастерс», Мадрид. Расписание самых заметных матчей первого круга.

  • Алексей Попырин (Австралия) — Хамад Меджедович (Сербия, Q) — начало матча около 12:00 мск.
  • Зизу Бергс (Бельгия, Q) — Рафаэль Надаль (Испания, SR) — начало матча около 14:00 мск.
  • Корентен Муте (Франция, LL) — Роман Сафиуллин (Россия) — начало матча около 15:00 мск.
  • Джек Дрэйпер (Великобритания) — Борна Чорич (Хорватия) — начало матча около 16:00 мск.
  • Даниэль Эванс (Великобритания) — Фабио Фоньини (Италия, WC) — начало матча около 17:30 мск.
  • Маккензи Макдональд (США) — Аслан Карацев (Россия) — начало матча около 17:00.
  • Душан Лайович (Сербия) — Лоренцо Сонего (Италия) — начало матча около 21:30.
Календарь «Мастерса» в Риме
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