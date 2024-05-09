Диана Шнайдер — Людмила Самсонова: текстовая трансляция второго круга WTA-1000 в Риме

Сегодня, 9 мая, в рамках грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) состоится матч второго круга, в котором в очном противостоянии сойдутся две российские спортсменки. На корт выйдут 62-я ракетка мира Диана Шнайдер и Людмила Самсонова, которая занимает 17-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Встреча спортсменок начнётся не ранее 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Дианы Шнайдер и Людмилы Самсоновой за выход в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Раньше девушки никогда не встречались друг с другом на корте. Отметим, что победительницей турнира в прошлом году стала теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина.