Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Диана Шнайдер — Людмила Самсонова: текстовая трансляция второго круга WTA-1000 в Риме

Диана Шнайдер — Людмила Самсонова: текстовая трансляция второго круга WTA-1000 в Риме
Людмила Самсонова
Комментарии

Сегодня, 9 мая, в рамках грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) состоится матч второго круга, в котором в очном противостоянии сойдутся две российские спортсменки. На корт выйдут 62-я ракетка мира Диана Шнайдер и Людмила Самсонова, которая занимает 17-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Встреча спортсменок начнётся не ранее 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Дианы Шнайдер и Людмилы Самсоновой за выход в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2024, четверг. 12:00 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Раньше девушки никогда не встречались друг с другом на корте. Отметим, что победительницей турнира в прошлом году стала теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android