Дарья Касаткина — Татьяна Мария: текстовая трансляция матча второго круга WTA-1000 в Риме

Сегодня, 9 мая, в рамках грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) состоится матч второго круга, в котором за победу поборется 11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина. Соперницей спортсменки из России будет 65-я ракетка мира из Германии Татьяна Мария. Встреча начнётся не ранее 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Дарьи Касаткиной и Татьяны Марии за выход в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Теннисистки встречались лишь раз. В прошлом году на турнире в Индиан-Уэллсе (США) Касаткина оказалась сильнее своей соперницы во втором круге соревнований. Счёт — 6:2, 6:1. Отметим, что победительницей турнира в 2023 году стала Елена Рыбакина из Казахстана.