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Дарья Касаткина — Татьяна Мария: текстовая трансляция матча второго круга WTA-1000 в Риме

Дарья Касаткина — Татьяна Мария: текстовая трансляция матча второго круга WTA-1000 в Риме
Дарья Касаткина
Аудио-версия:
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Сегодня, 9 мая, в рамках грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) состоится матч второго круга, в котором за победу поборется 11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина. Соперницей спортсменки из России будет 65-я ракетка мира из Германии Татьяна Мария. Встреча начнётся не ранее 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Дарьи Касаткиной и Татьяны Марии за выход в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2024, четверг. 12:00 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Татьяна Мария
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария

Теннисистки встречались лишь раз. В прошлом году на турнире в Индиан-Уэллсе (США) Касаткина оказалась сильнее своей соперницы во втором круге соревнований. Счёт — 6:2, 6:1. Отметим, что победительницей турнира в 2023 году стала Елена Рыбакина из Казахстана.

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