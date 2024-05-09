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Турнир WTA-1000 в Риме, 9 мая: расписание матчей, сетка турнира

Турнир WTA-1000 в Риме, 9 мая: расписание матчей, сетка турнира
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Сегодня, 9 мая, в Риме (Италия) пройдут матчи первого и второго круга грунтового турнира категории WTA-1000. Игровой день начнётся не ранее 12:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием самых заметных матчей на сегодня.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Риме. Расписание самых заметных матчей первого и второго круга.

  • Вероника Кудерметова (Россия, 17) — Анжелика Кербер (Германия, SR) — 12:00 мск
  • Диана Шнайдер (Россия) — Людмила Самсонова (Россия, 15) — 12:00 мск
  • Дарья Касаткина (Россия, 10) — Татьяна Мария (Германия) — 12:00 мск
  • Федерика Ди Сарра (Италия, WC) — Варвара Грачёва (Франция, Q) — 13:00 мск
  • Александра Саснович (Беларусь, Q) — Екатерина Александрова (Россия, 14)
  • Анастасия Потапова (Россия) — Сиюй Ван (Китай) — 14:30 мск
  • Элина Аванесян (Россия) — Жаклин Кристиан (Румыния, LL) — 15:30 мск

Напомним, действующей обладательницей трофея в Риме является казахстанская теннисистка, четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина.

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