Турнир WTA-1000 в Риме, 9 мая: расписание матчей, сетка турнира
Сегодня, 9 мая, в Риме (Италия) пройдут матчи первого и второго круга грунтового турнира категории WTA-1000. Игровой день начнётся не ранее 12:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием самых заметных матчей на сегодня.
Теннис. Турнир WTA-1000 в Риме. Расписание самых заметных матчей первого и второго круга.
- Вероника Кудерметова (Россия, 17) — Анжелика Кербер (Германия, SR) — 12:00 мск
- Диана Шнайдер (Россия) — Людмила Самсонова (Россия, 15) — 12:00 мск
- Дарья Касаткина (Россия, 10) — Татьяна Мария (Германия) — 12:00 мск
- Федерика Ди Сарра (Италия, WC) — Варвара Грачёва (Франция, Q) — 13:00 мск
- Александра Саснович (Беларусь, Q) — Екатерина Александрова (Россия, 14)
- Анастасия Потапова (Россия) — Сиюй Ван (Китай) — 14:30 мск
- Элина Аванесян (Россия) — Жаклин Кристиан (Румыния, LL) — 15:30 мск
Напомним, действующей обладательницей трофея в Риме является казахстанская теннисистка, четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина.
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