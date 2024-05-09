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Екатерина Александрова — Александра Саснович: текстовая трансляция турнира WTA-1000 в Риме

Екатерина Александрова — Александра Саснович: текстовая трансляция турнира WTA-1000 в Риме
Екатерина Александрова
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Сегодня, 9 мая, в рамках грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) состоится матч второго круга, в котором за победу поборется 18-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова. Её соперницей станет белорусская спортсменка Александра Саснович, которая занимает 113-е место в рейтинге WTA. Встреча спортсменок начнётся не ранее 14:15 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Екатерины Александровой и Александры Саснович за выход в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2024, четверг. 14:30 МСК
Александра Саснович
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
Не начался
1 2 3
         
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Соперницы встречались дважды, и оба раза матчи заканчивались победой спортсменки из России. Отметим, что победительницей турнира в 2023 году стала Елена Рыбакина из Казахстана.

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