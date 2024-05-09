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Надаль выиграл все встречи против квалифаеров/лаки-лузеров на «Мастерсах»

Надаль выиграл все встречи против квалифаеров/лаки-лузеров на «Мастерсах»
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Бывшая первая ракетка мира, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл все 40 встреч против квалифаеров/лаки-лузеров за всё время игры на «Мастерсах».

Сегодня, 9 мая, Надаль в первом круге турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) сыграет со 108-й ракеткой мира из Бельгии Зизу Бергсом, который в квалификационной встрече к турниру в Риме одолел Цзюнчэн Шана из Китая со счётом 6:4, 7:6.

Рим (м). 1-й круг
09 мая 2024, четверг. 14:00 МСК
Зизу Бергс
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс
Не начался
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Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

В нынешнем грунтовом сезоне Надаль уже выступал на турнирах в Барселоне и в Мадриде. На «Мастерсе» в Мадриде ему удалось дойти до четвёртого круга, где он уступил чеху Иржи Легечке.

Всего за свою карьеру Надаль 10 раз завоёвывал титул в Риме. Отметим, что последний раз это удалось ему в 2021 году. В прошлом году обладателем трофея стал российский теннисист Даниил Медведев.

Турнир «Мастерса» в Риме
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