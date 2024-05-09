Касаткина — Мария: россиянка забрала первый сет в матче второго круга WTA-1000 в Риме
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Сегодня, 9 мая, в рамках грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) проходит матч второго круга, в котором за победу борется 11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина. Соперницей спортсменки из России стала 65-я ракетка мира из Германии Татьяна Мария. Касаткина выиграла первый сет со счётом 7:5.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Касаткина — Мария за выход в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).
Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2024, четверг. 12:10 МСК
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Татьяна Мария
Т. Мария
Теннисистки встречались лишь раз. В прошлом году на турнире в Индиан-Уэллсе (США) Касаткина оказалась сильнее своей соперницы во втором круге соревнований. Счёт — 6:2, 6:1. Отметим, что победительницей турнира в 2023 году стала Елена Рыбакина из Казахстана.
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