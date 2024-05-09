Попырин проиграл Меджедовичу на старте «Мастерса» в Риме

Сегодня, 9 мая, состоялся матч первого круга турнира серии «Мастерс» в Риме, в котором 42-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин встречался с представителем Сербии Хамадом Меджедовичем (121-й в рейтинге ATP). Игра завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу сербского спортсмена.

На счету Попырина семь выполненных эйсов, девять невынужденных ошибок, две двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта. В свою очередь, его соперник реализовал три из трёх возможных брейк-пойнтов. Меджедович сделал девять эйсов и также допустил девять невынужденных ошибок.

Напомним, стартовавший «Мастерс» в Риме из-за травм пропускают вторая ракетка мира Янник Синнер (Италия) и третий номер рейтинга испанец Карлос Алькарас.