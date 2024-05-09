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Кудерметова вылетела во втором круге турнира в Риме, проиграв второй сет с «баранкой»

Кудерметова вылетела во втором круге турнира в Риме, проиграв второй сет с «баранкой»
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25-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла во втором круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Сегодня, 9 мая, она уступила бывшей первой ракетке мира, победительнице трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Анжелике Кербер со счётом 3:6, 0:6.

Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2024, четверг. 12:10 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0
6 		6
         
Анжелика Кербер
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер

Отметим, что спортсменки провели на корте всего 1 час 8 минут. Немецкая теннисистка реализовала четыре брейк-пойнта из пяти (80%) и выполнила два эйса. Россиянка выполнила одну подачу навылет и не смогла заработать ни одного брейк-пойнта. Также обе теннисистки допустили по одной двойной ошибке.

В следующем круге турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) Анжелика Кербер сыграет с победительницей матча между Александрой Саснович и Екатериной Александровой.

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