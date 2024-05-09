Кудерметова вылетела во втором круге турнира в Риме, проиграв второй сет с «баранкой»

25-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла во втором круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Сегодня, 9 мая, она уступила бывшей первой ракетке мира, победительнице трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Анжелике Кербер со счётом 3:6, 0:6.

Отметим, что спортсменки провели на корте всего 1 час 8 минут. Немецкая теннисистка реализовала четыре брейк-пойнта из пяти (80%) и выполнила два эйса. Россиянка выполнила одну подачу навылет и не смогла заработать ни одного брейк-пойнта. Также обе теннисистки допустили по одной двойной ошибке.

В следующем круге турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) Анжелика Кербер сыграет с победительницей матча между Александрой Саснович и Екатериной Александровой.