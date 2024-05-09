Шнайдер вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Риме, победив Самсонову в российском дерби

62-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Сегодня, 9 мая, она обыграла россиянку Людмилу Самсонову, занимающую 17-е место в рейтинге WTA, со счётом 6:1, 6:3.
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 26 минут. Шнайдер реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 (42%), допустила одну двойную ошибку и не выполнила ни одного эйса. Самсонова сделала две подачи навылет, реализовала два брейк-пойнта из двух (100%) и допустила девять двойных ошибок.
В следующем круге турнира в Риме Диана Шнайдер сыграет с победительницей матча между 22-й ракеткой мира американкой Эммой Наварро и представительницей Испании, сейчас занимающей 126-е место в рейтинге WTA, Паулой Бадосой.
- 9 мая 2024
-
14:22
-
13:45
-
13:39
-
13:28
-
13:21
-
13:16
-
12:49
-
12:00
-
11:37
-
09:55
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:16
-
08:57
-
03:04
-
00:59
-
00:49
-
00:37
-
00:11
- 8 мая 2024
-
23:52
-
23:40
-
23:24
-
22:33
-
22:20
-
22:05
-
21:00
-
20:58
-
20:52
-
20:23
-
19:59
-
19:40
-
19:19
-
19:08
-
18:55