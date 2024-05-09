Шнайдер вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Риме, победив Самсонову в российском дерби

62-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Сегодня, 9 мая, она обыграла россиянку Людмилу Самсонову, занимающую 17-е место в рейтинге WTA, со счётом 6:1, 6:3.

Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 26 минут. Шнайдер реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 (42%), допустила одну двойную ошибку и не выполнила ни одного эйса. Самсонова сделала две подачи навылет, реализовала два брейк-пойнта из двух (100%) и допустила девять двойных ошибок.

В следующем круге турнира в Риме Диана Шнайдер сыграет с победительницей матча между 22-й ракеткой мира американкой Эммой Наварро и представительницей Испании, сейчас занимающей 126-е место в рейтинге WTA, Паулой Бадосой.