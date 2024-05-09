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Касаткина обыграла Марию и вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Риме

Касаткина обыграла Марию и вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Риме
Дарья Касаткина
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Сегодня, 9 мая, в рамках грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) прошёл матч второго круга между 11-й ракеткой мира российской теннисисткой Дарьей Касаткиной и 65-й ракеткой мира из Германии Татьяной Марией. Победу в противостоянии одержала спортсменка из России. Счёт — 7:5, 6:1.

Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2024, четверг. 12:10 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Татьяна Мария
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария

Касаткина сделала один эйс, реализовала 7 из 14 брейк-пойнтов и допустила пять двойных ошибок. Её соперница допустила всего одну двойную ошибку, реализовала четыре из семи брейк-пойнтов и выполнила три эйса. Встреча продолжалась 1 час 56 минут.

В следующем раунде соревнований Дарья Касаткина сыграет с победительницей пары Наоми Осака — Марта Костюк. Эта встреча второго круга начнётся 9 мая не ранее 15:00 мск.

Сетка турнира WTA-1000 в Риме
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