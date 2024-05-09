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Бывшая россиянка Грачёва вышла во второй круг «тысячника» в Риме

Бывшая россиянка Грачёва вышла во второй круг «тысячника» в Риме
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88-я ракетка мира бывшая российская теннисистка Варвара Грачёва, летом 2023 года сменившая гражданство на французское, вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Сегодня, 9 мая, она обыграла итальянку Федерику Ди Сарра, получившую уайлд-кард на «тысячник» в Риме, со счётом 6:1, 6:3.

Рим (ж). 1-й круг
09 мая 2024, четверг. 13:05 МСК
Федерика Ди Сарра
Италия
Федерика Ди Сарра
Ф. Ди Сарра
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Варвара Грачёва
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва

Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 10 минут. Французская теннисистка реализовала четыре брейк-пойнта из семи (57%) и допустила одну двойную ошибку. Итальянка реализовала один брейк-пойнт из пяти (20%) и допустила четыре двойные ошибки. Также обе теннисистки не смогли выполнить подач навылет.

В следующем круге турнира в Риме Варвара Грачёва сыграет с восьмой ракеткой мира греческой теннисисткой Марией Саккари, начинающей свой путь на турнире как высоко сеянная теннисистка со второго круга.

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