Бывшая россиянка Грачёва вышла во второй круг «тысячника» в Риме

88-я ракетка мира бывшая российская теннисистка Варвара Грачёва, летом 2023 года сменившая гражданство на французское, вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Сегодня, 9 мая, она обыграла итальянку Федерику Ди Сарра, получившую уайлд-кард на «тысячник» в Риме, со счётом 6:1, 6:3.
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Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 10 минут. Французская теннисистка реализовала четыре брейк-пойнта из семи (57%) и допустила одну двойную ошибку. Итальянка реализовала один брейк-пойнт из пяти (20%) и допустила четыре двойные ошибки. Также обе теннисистки не смогли выполнить подач навылет.
В следующем круге турнира в Риме Варвара Грачёва сыграет с восьмой ракеткой мира греческой теннисисткой Марией Саккари, начинающей свой путь на турнире как высоко сеянная теннисистка со второго круга.
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