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Рафаэль Надаль больше всех в истории выступал на «Мастерсах» в Риме

Рафаэль Надаль больше всех в истории выступал на «Мастерсах» в Риме
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Бывшая первая ракетка мира, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль больше всех в истории выступал на «Мастерсах» в Риме. Испанский теннисист с учётом нынешнего года принимал участие в итальянском «тысячнике» 19 раз.

Игроки, имеющие больше всего выступлений на «Мастерсе» в Риме после Надаля (19 раз):

  • Стэн Вавринка — 18
  • Новак Джокович — 18
  • Роджер Федерер — 17
  • Фабио Фоньини — 17

Напомним, сегодня, 9 мая, Рафаэль Надаль начнёт своей свой путь на «Мастерсе» в Риме — 2024. В первом круге турнира он сыграет со 108-й ракеткой мира из Бельгии Зизу Бергсом.

Надаль является рекордсменом по количеству трофеев за свою карьеру на турнире в Риме. Отметим, что последний раз ему удалось завоевать здесь титул в 2021 году.

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