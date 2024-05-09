Бывшая первая ракетка мира, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль больше всех в истории выступал на «Мастерсах» в Риме. Испанский теннисист с учётом нынешнего года принимал участие в итальянском «тысячнике» 19 раз.
Игроки, имеющие больше всего выступлений на «Мастерсе» в Риме после Надаля (19 раз):
- Стэн Вавринка — 18
- Новак Джокович — 18
- Роджер Федерер — 17
- Фабио Фоньини — 17
Напомним, сегодня, 9 мая, Рафаэль Надаль начнёт своей свой путь на «Мастерсе» в Риме — 2024. В первом круге турнира он сыграет со 108-й ракеткой мира из Бельгии Зизу Бергсом.
Надаль является рекордсменом по количеству трофеев за свою карьеру на турнире в Риме. Отметим, что последний раз ему удалось завоевать здесь титул в 2021 году.