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Французский теннисист Умбер снялся с «Мастерса» в Риме из-за травмы колена

Французский теннисист Умбер снялся с «Мастерса» в Риме из-за травмы колена
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15-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер снялся с «Мастерса», который в эти дни проходит в столице Италии Риме. Об этом сообщила корреспондент «Чемпионата» Карина Мурадян. Вместо него на турнир заявлен игрок из Китая Цзюнчэн Шан. Уточняется, что причиной снятия стала травма левого колена.

От участия в соревнованиях также отказались итальянский теннисист 95-я ракетка мира Маттео Берреттини и швейцарский спортсмен Стэн Вавринка, занимающий 87-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Накануне из-за обильных осадков досрочно завершился игровой день в Риме (Италия), где проходят грунтовые турниры категории WTA-1000 и серии «Мастерс». Все недоигранные и несыгранные матчи были перенесены на 9 мая.

Турнирная сетка «Мастерса» в Риме
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