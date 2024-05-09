Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Риме
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43-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Сегодня, 9 мая, она в двух сетах обыграла китаянку Сиюй Ван на старте «тысячника» в Риме со счётом 6:1, 7:5.
Рим (ж). 1-й круг
09 мая 2024, четверг. 14:35 МСК
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
Сиюй Ван
С. Ван
Спортсменки провели на корте 1 час 40 минут. Российская теннисистка реализовала четыре брейк-пойнта из 11 (36%), выполнила три подачи навылет и допустила четыре двойные ошибки. Китаянка успешно воспользовалась одним брейк-пойнтом из пяти (20%), сделала пять двойных ошибок и два эйса.
В следующем круге турнира в Риме Анастасия Потапова сыграет с 10-й ракеткой мира Еленой Остапенко из Латвии, начинающей свой путь на турнире как высоко сеянная теннисистка со второго круга.
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