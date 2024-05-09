45-я ракетка мира Томаш Махач не выступит на «Мастерсе» в Риме из-за болезни

Чешский теннисист 45-я ракетка мира Томаш Махач снялся с турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) из-за болезни. Об этом сообщила корреспондент «Чемпионата» Карина Мурадян. Вместо него на турнире выступит француз Гарол Майо.

Сегодня, 9 мая, Махач должен был провести матч первого круга против 37-й ракетки мира итальянского теннисиста Маттео Арнальди.

Ранее из-за травмы левого колена с турнира в Риме снялся французский теннисист Уго Умбер. Вместо него на турнир заявлен игрок из Китая Цзюнчэн Шан. От участия в соревнованиях также отказались итальянский теннисист 95-я ракетка мира Маттео Берреттини и швейцарский спортсмен Стэн Вавринка, занимающий 87-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).