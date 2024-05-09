Александрова не смогла обыграть Саснович и покинула турнир WTA-1000 в Риме

Сегодня, 9 мая, российская теннисистка 18-я ракетка мира Екатерина Александрова проиграла белорусской спортсменке Александре Саснович, которая занимает 113-е место в рейтинге WTA, в матче второго круга турнира WTA-1000 в Риме (Италия). Встреча продолжалась всего 59 минут. Счёт — 0:6, 1:6.

За время встречи россиянка допустила 10 двойных ошибок и упустила два брейк-пойнта. Её соперница успешно использовала 5 из 12 брейк-пойнтов и сделала одну двойную ошибку.

В следующем круге соревнований Александре Саснович предстоит сразиться с немецкой спортсменкой Анжеликой Кербер, которая ранее обыграла теннисистку из России Веронику Кудерметову со счётом 6:3, 6:0. Отметим, что в следующий круг соревнований пробилась Дарья Касаткина, победившая немку Татьяну Марию.