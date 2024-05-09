Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видео: Рафаэль Надаль упал по ходу розыгрыша в Риме, но сумел выиграть очко

Видео: Рафаэль Надаль упал по ходу розыгрыша в Риме, но сумел выиграть очко
Комментарии

Впечатляющий момент произошёл по ходу матча первого круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), где 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль сражается со 108-й ракеткой мира, представителем Бельгии Зизу Бергсом.

Рим (м). 1-й круг
09 мая 2024, четверг. 14:25 МСК
Зизу Бергс
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
4 		6 6
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

В начале одного из розыгрышей на своей подаче Надаль упал на ноги, прокатившись по земле. Он сумел продолжить игру и даже выиграл это очко.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP

Общий призовой фонд соревнований в Риме составил € 7 877 020. Действующим обладателем титула у мужчин является четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Надаль же становился чемпионом Рима 10 раз в карьере.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android