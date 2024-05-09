Видео: Рафаэль Надаль упал по ходу розыгрыша в Риме, но сумел выиграть очко
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Впечатляющий момент произошёл по ходу матча первого круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), где 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль сражается со 108-й ракеткой мира, представителем Бельгии Зизу Бергсом.
Рим (м). 1-й круг
09 мая 2024, четверг. 14:25 МСК
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
1 : 2
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|3
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|6
|6
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
В начале одного из розыгрышей на своей подаче Надаль упал на ноги, прокатившись по земле. Он сумел продолжить игру и даже выиграл это очко.
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP
Общий призовой фонд соревнований в Риме составил € 7 877 020. Действующим обладателем титула у мужчин является четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Надаль же становился чемпионом Рима 10 раз в карьере.
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