Видео: Рафаэль Надаль упал по ходу розыгрыша в Риме, но сумел выиграть очко

Впечатляющий момент произошёл по ходу матча первого круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), где 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль сражается со 108-й ракеткой мира, представителем Бельгии Зизу Бергсом.

В начале одного из розыгрышей на своей подаче Надаль упал на ноги, прокатившись по земле. Он сумел продолжить игру и даже выиграл это очко.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP

Общий призовой фонд соревнований в Риме составил € 7 877 020. Действующим обладателем титула у мужчин является четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Надаль же становился чемпионом Рима 10 раз в карьере.