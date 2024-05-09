Рафаэль Надаль в трёх сетах одолел 108-ю ракетку мира на старте «Мастерса» в Риме

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль пробился во второй круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В стартовом матче Надаль, выступающий в Риме по защищённому рейтингу, со счётом 4:6, 6:3, 6:4 обыграл 108-ю ракетку мира, представителя Бельгии Зизу Бергса (Q).

Встреча Надаля с Бергсом продлилась 2 часа и 47 минут. В её рамках десятикратный чемпион Рима Надаль два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Бергса семь эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

Следующим соперником Надаля в Риме станет девятая ракетка мира поляк Хуберт Хуркач (7).