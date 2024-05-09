Рафаэль Надаль в трёх сетах одолел 108-ю ракетку мира на старте «Мастерса» в Риме
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль пробился во второй круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).
В стартовом матче Надаль, выступающий в Риме по защищённому рейтингу, со счётом 4:6, 6:3, 6:4 обыграл 108-ю ракетку мира, представителя Бельгии Зизу Бергса (Q).
Рим (м). 1-й круг
09 мая 2024, четверг. 14:25 МСК
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
1 : 2
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Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Встреча Надаля с Бергсом продлилась 2 часа и 47 минут. В её рамках десятикратный чемпион Рима Надаль два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Бергса семь эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти.
Следующим соперником Надаля в Риме станет девятая ракетка мира поляк Хуберт Хуркач (7).
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