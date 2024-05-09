Рафаэль Надаль ни разу в карьере не проигрывал в первом круге грунтового турнира

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль ни разу в карьере на уровне ATP не проигрывал матч первого круга грунтового турнира. То есть, на всех грунтовых турнирах в карьере Надаль выигрывал минимум один матч.

Свою 47-ю победу в первом круге 37-летний Надаль одержал сегодня, 9 мая. Это произошло на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). В стартовом матче Надаль со счётом 4:6, 6:3, 6:4 обыграл 108-ю ракетку мира, представителя Бельгии Зизу Бергса (Q).

Следующим соперником Надаля в Риме станет девятая ракетка мира поляк Хуберт Хуркач (7).

Общий призовой фонд соревнований в Риме составил € 7 877 020. Действующим обладателем титула у мужчин является четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.