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Финалистка юниорского Уимблдона-2023 получила временное отстранение за допинг

Финалистка юниорского Уимблдона-2023 получила временное отстранение за допинг
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Пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) сообщила о временном отстранении (с 16 апреля) от участия в соревнованиях финалистки юниорского Уимблдона-2023, 18-летней чешки Николы Бартуньковой.

Сообщается, что юная теннисистка сдала положительные допинг-пробы в феврале и марте текущего года – на турнирах ITF-W50 в Трнаве (Словакия) и ITF-W75 в Мариборе (Словения). В обоих образцах девушки были обнаружены следы триметазидина (запрещённое вещество, находится в категории «Гормональные и метаболические модуляторы»). Причём вскрытие проб B у каждого образца подтвердило результат первичной проверки.

Стоит отметить, что ранее, 8 апреля Бартунькова поднялась на наивысшую в карьере 226-ю строчку рейтинга WTA.

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