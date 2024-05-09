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Рафаэль Надаль одержал 70-ю победу в Риме. Это абсолютный рекорд турнира

Рафаэль Надаль одержал 70-ю победу в Риме. Это абсолютный рекорд турнира
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль одержал 70-ю в карьере победу на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). Это абсолютный рекорд данных соревнований.

70-й победный матч Надаля в Риме выпал на встречу со 108-й ракеткой мира, представителем Бельгии Зизу Бергсом (Q). Поединок завершился со счётом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу испанца. Следующим соперником Надаля в Риме станет девятая ракетка мира поляк Хуберт Хуркач (7).

Общий призовой фонд соревнований в Риме составил € 7 877 020. Действующим обладателем титула у мужчин является четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Надаль же становился чемпионом Рима 10 раз в карьере.

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