Стало известно, какие слова Бергс сказал Надалю после матча в Риме

Сегодня, 9 мая, состоялся матч первого круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), в котором встретились 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и 108-я ракетка мира, представитель Бельгии Зизу Бергс (Q). Стало известно, что бельгиец сказал Надалю у сетки после матча.

«Невероятная честь. Я так счастлив за тебя», — сказал Бергс Надалю после матча.

Напомним, матч завершился со счётом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу экс первой ракетки мира. Следующим соперником Надаля в Риме станет девятая ракетка мира поляк Хуберт Хуркач (7).

Общий призовой фонд соревнований в Риме составил € 7 877 020. Действующим обладателем титула у мужчин является четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.