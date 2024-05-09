«Я готов к игре». Даниил Медведев заявил, что полностью восстановился от травмы

Российский теннисист четвёртая ракетка мира Даниил Медведев поделился подробностями о своём самочувствии в преддверии грунтового турнира в Риме. Россиянин из-за травмы снялся с четвертьфинального матча с Иржи Легечкой на «Мастерсе» в Мадриде (Испания).

«Сейчас я чувствую себя хорошо. У меня была небольшая травма. Я провёл три дня в Мадриде, восстановился. Приехал сюда, провёл спарринги, чтобы контролировать свои перемещения на корте. Сегодня я выкладываюсь по полной. Матч завтра, у меня будет дополнительный день на отдых. Так что я готов к игре. Посмотрим, что из этого выйдет. Риска усугубить травму нет», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Первым соперником Медведева на турнире в Риме станет победитель пары Джек Дрэйпер — Борна Чорич. Общий призовой фонд соревнований в Риме составил € 7 877 020. Даниил Медведев является действующим обладателем титула у мужчин.