Стартовый матч Надаля в Риме прерывался на 10 минут из-за болельщика

Неприятный инцидент произошёл по ходу второго сета матча 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля со 108-й ракеткой мира, представителем Бельгии Зизу Бергсом.

Поединок прерывался на 10 минут, так как одному из зрителей на трибунах стало плохо. Время понадобилось для оказания ему первой помощи.

Напомним, встреча Надаля с Бергсом завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу испанца. Следующим соперником Надаля в Риме станет девятая ракетка мира поляк Хуберт Хуркач (7).

Общий призовой фонд соревнований в Риме составил € 7 877 020. Действующим обладателем титула у мужчин является четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Надаль же становился чемпионом Рима 10 раз в карьере.