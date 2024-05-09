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Наоми Осака вышла в третий круг турнира в Риме, уверенно обыграв Марту Костюк

Наоми Осака вышла в третий круг турнира в Риме, уверенно обыграв Марту Костюк
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2024, четверг. 16:30 МСК
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

В матче второго круга Осака уверенно обыграла 20-ю ракетку мира 21-летнюю украинку Марту Костюк (19). Матч завершился со счётом 6:3, 6:2.

Встреча Осаки с Костюк продлилась 2 часа и 47 минут. В её рамках представительница Японии один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Костюк ни одного эйса, семь двойных ошибок и два реализованный брейк-пойнтов из четырёх.

Следующей соперницей Осаки в Риме станет 11-я ракетка мира из России Дарья Касаткина.

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