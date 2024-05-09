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Медведев поделился ожиданиями от турнира в Риме, на котором ему предстоит защищать титул

Медведев поделился ожиданиями от турнира в Риме, на котором ему предстоит защищать титул
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Российский теннисист четвёртая ракетка мира Даниил Медведев поделился ожиданиями от грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

«Честно говоря, до сих пор приятные ощущения от победы в Риме в прошлом году. Здесь висит моя фотография в туннеле, где изображены все чемпионы. Очень приятное ощущение. И снова я изменил свой взгляд на грунтовые турниры. Я хорошо выступил в Мадриде. У меня были отличные победы. Что касается четвертьфинала, я даже не разочарован, потому что то, что произошло, может случиться в спорте в любой момент. В каком-то смысле я проиграл матч, получив травму.

Здесь у меня есть шанс. Как я уже сказал, я чувствую, что сейчас на грунтовых кортах я могу добиться больших результатов. В прошлом году я так не думал», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Первым соперником Медведева на турнире в Риме станет победитель пары Джек Дрэйпер — Борна Чорич. Общий призовой фонд соревнований в Риме составил € 7 877 020. Даниил Медведев является действующим обладателем титула у мужчин.

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