Медведев: возможно, я смогу стать второй или третьей ракеткой мира в конце сезона

Российский теннисист четвёртая ракетка мира Даниил Медведев высказался о своей позиции в рейтинге ATP в преддверии грунтового турнира серии «Мастерс», на котором спортсмену предстоит защищать титул.

«Когда я был маленьким, кто-то сказал мне, что нельзя везде защитить очки. Я запомнил это. Новый сезон — это всегда новый год. Ты продолжаешь набирать очки. Сейчас я второй в гонке. Я чувствую себя прекрасно. Я хочу выступать лучше, но даже если я потеряю тысячу очков, я, вероятно, останусь на четвёртом месте рейтинга ATP. А в рейтинге этого года я по-прежнему на втором. Если я продолжу хорошо выступать, то в конце сезона, возможно, смогу стать второй или третьей ракеткой мира.

Я совсем не чувствую давления. Я просто счастлив, что выиграл здесь в прошлом году, и хочу добиться успеха в этом. Но, возможно, это неправильный подход. Может быть, мне стоит изменить его. На данный момент я не хочу ничего менять. Мне нравится быть расслабленным. Возможно, однажды мне придётся испытать больший стресс из-за этого", — сказал Медведев на пресс-конференции.