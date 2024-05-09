Андрей Рублёв поблагодарил врачей, которые помогали ему на победном турнире в Мадриде

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв опубликовал в социальных сетях фото с испанскими врачами, тем самым отблагодарив их за помощь, которую они оказывали ему по ходу грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде, где он завоевал титул.

Фото: из личного архива Андрея Рублёва

«Словами невозможно описать, насколько я благодарен всем врачам клиники Санитас Ла Сарсуэла. Вы замечательные люди и врачи, спасибо, что помогли мне выздороветь! Это многое значит для меня», — подписал фото Рублёв.

Напомним, в финале Мадрида Рублёв (7) со счётом 4:6, 7:5, 7:5 обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима. Для Андрея это второй титул на «Мастерсах» и 16-й титул ATP в карьере. На послематчевой пресс-конференции россиянин признался, что весь турнир испытывал серьёзные проблемы со здоровьем. В частности, у него сильно болело горло, была температура и бессонница.

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