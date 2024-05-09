Аванесян завершила выступление на турнире в Риме, уступив в матче второго круга
Поделиться
72-я ракетка мира из России Элина Аванесян не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В матче второго раунда российская теннисистка уступила 68-й ракетке мира из Румынии Жаклин Кристиан. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:2, 6:2 в пользу румынки.
Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2024, четверг. 16:45 МСК
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|2
|
|6
|6
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
Встреча Аванесян с Кристиан продлилась 4 часа 33 минуты с учётом остановки матча из-за дождя. В её рамках представительница Румынии четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Аванесян один эйс, четыре двойные ошибки и 4 реализованный брейк-пойнта из 16.
Следующей соперницей румынской теннисистки в Риме станет третья ракетка мира из США Кори Гауфф.
Комментарии
- 9 мая 2024
-
21:51
-
21:47
-
21:31
-
21:10
-
21:01
-
21:00
-
20:57
-
20:33
-
19:59
-
19:50
-
19:39
-
19:35
-
19:27
-
19:24
-
18:59
-
18:33
-
18:23
-
18:02
-
17:59
-
17:50
-
17:44
-
17:20
-
17:17
-
16:12
-
16:12
-
15:46
-
15:00
-
14:56
-
14:22
-
13:45
-
13:39
-
13:28
-
13:21
-
13:16
-
12:49