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Аванесян завершила выступление на турнире в Риме, уступив в матче второго круга

Аванесян завершила выступление на турнире в Риме, уступив в матче второго круга
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72-я ракетка мира из России Элина Аванесян не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В матче второго раунда российская теннисистка уступила 68-й ракетке мира из Румынии Жаклин Кристиан. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:2, 6:2 в пользу румынки.

Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2024, четверг. 16:45 МСК
Элина Аванесян
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		2 2
5 		6 6
         
Жаклин Кристиан
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан

Встреча Аванесян с Кристиан продлилась 4 часа 33 минуты с учётом остановки матча из-за дождя. В её рамках представительница Румынии четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Аванесян один эйс, четыре двойные ошибки и 4 реализованный брейк-пойнта из 16.

Следующей соперницей румынской теннисистки в Риме станет третья ракетка мира из США Кори Гауфф.

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