Аванесян завершила выступление на турнире в Риме, уступив в матче второго круга

72-я ракетка мира из России Элина Аванесян не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В матче второго раунда российская теннисистка уступила 68-й ракетке мира из Румынии Жаклин Кристиан. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:2, 6:2 в пользу румынки.

Встреча Аванесян с Кристиан продлилась 4 часа 33 минуты с учётом остановки матча из-за дождя. В её рамках представительница Румынии четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Аванесян один эйс, четыре двойные ошибки и 4 реализованный брейк-пойнта из 16.

Следующей соперницей румынской теннисистки в Риме станет третья ракетка мира из США Кори Гауфф.