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Видеообзор победы Надаля в первом круге «Мастерса» в Риме

Видеообзор победы Надаля в первом круге «Мастерса» в Риме
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Сегодня, 9 мая, состоялся матч первого круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), в котором встретились 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и 108-я ракетка мира, представитель Бельгии Зизу Бергс (Q). Матч завершился со счётом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу экс первой ракетки мира.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победы Надаля в первом круге «Мастерса» в Риме.

Данное видео доступно на Youtube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Следующим соперником Надаля в Риме станет девятая ракетка мира поляк Хуберт Хуркач (7). Общий призовой фонд соревнований в Риме составил € 7 877 020. Действующим обладателем титула у мужчин является четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

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