Стал известен первый соперник Андрея Рублёва на «Мастерсе» в Риме

Определился первый соперник олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, шестой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). Им стал 49-я ракетка мира американец Маркос Гирон.

В Риме Рублёв выступит сразу после завоевания титула чемпиона «Мастерса» в Мадриде. Андрей посеян на турнире под четвёртым номером и пропускает первый раунд.

Гирон в матче первого круга со счётом 3:6, 6:3, 6:3 обыграл 71-ю ракетку мира из Финляндии Эмиля Руусувуори. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 28 минут. В рамках встречи Гирон два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных.

Общий призовой фонд соревнований в Риме составил € 7 877 020. Действующим обладателем титула у мужчин является четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.