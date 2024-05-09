Стал известен первый соперник Андрея Рублёва на «Мастерсе» в Риме

Определился первый соперник олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, шестой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). Им стал 49-я ракетка мира американец Маркос Гирон.
В Риме Рублёв выступит сразу после завоевания титула чемпиона «Мастерса» в Мадриде. Андрей посеян на турнире под четвёртым номером и пропускает первый раунд.
Гирон в матче первого круга со счётом 3:6, 6:3, 6:3 обыграл 71-ю ракетку мира из Финляндии Эмиля Руусувуори. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 28 минут. В рамках встречи Гирон два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных.
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Общий призовой фонд соревнований в Риме составил € 7 877 020. Действующим обладателем титула у мужчин является четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.
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