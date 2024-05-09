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Даниил Медведев назвал фаворита «Мастерса» в Риме

Даниил Медведев назвал фаворита «Мастерса» в Риме
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Российский теннисист четвёртая ракетка мира Даниил Медведев назвал фаворита грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

«Я определённо выберу Новака. Но я где-то недалеко. Правда, в Монте-Карло я провёл только два матча, а вот в Мадриде дошёл до четвертьфинала, чувствовал себя хорошо. После травмы никогда не бывает легко сразу вернуться на высокий уровень. Первый матч будет очень показательным в плане того, чтобы понять, как я сейчас играю. Думаю, что если я хорошо проведу первый матч, то могу быть одним из фаворитов», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Общий призовой фонд грунтового турнира в Риме составил € 7 877 020. Даниил Медведев является действующим обладателем титула у мужчин.

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