Ига Свёнтек разгромила американку Перу на старте «Мастерса» в Риме

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек успешно стартовала на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В матче второго круга Свёнтек (1) со счётом 6:0, 6:2 разгромила 77-ю ракетку мира, представительницу США Бернарду Перу (Q).

Встреча Свёнтек с Перой продлилась 1 час и 18 минут. В её рамках Ига ни разу не подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Бернарды два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Следующей соперницей Свёнтек в Риме станет 41-й номер рейтинга WTA Юлия Путинцева из Казахстана.

Отметим, что действующей чемпионкой Рима является казахстанка Елена Рыбакина.