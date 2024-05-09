Ига Свёнтек разгромила американку Перу на старте «Мастерса» в Риме
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек успешно стартовала на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).
В матче второго круга Свёнтек (1) со счётом 6:0, 6:2 разгромила 77-ю ракетку мира, представительницу США Бернарду Перу (Q).
Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2024, четверг. 22:05 МСК
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
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Бернарда Пера
Б. Пера
Встреча Свёнтек с Перой продлилась 1 час и 18 минут. В её рамках Ига ни разу не подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Бернарды два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
Следующей соперницей Свёнтек в Риме станет 41-й номер рейтинга WTA Юлия Путинцева из Казахстана.
Отметим, что действующей чемпионкой Рима является казахстанка Елена Рыбакина.
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