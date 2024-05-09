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«Этот сезон складывается очень хорошо». Свёнтек — после победы в первом круге Рима

«Этот сезон складывается очень хорошо». Свёнтек — после победы в первом круге Рима
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала победу в стартовом матче на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). В матче второго круга Свёнтек со счётом 6:0, 6:2 разгромила 77-ю ракетку мира, представительницу США Бернарду Перу.

«Придаёт ли мне уверенности тот факт, что я дважды выигрывала этот турнир? Конечно. Я провела прекрасную неделю в Мадриде. В целом этот сезон складывается очень хорошо. Я рада быть здесь. У меня остались прекрасные воспоминания об этом месте, так что приятно вернуться сюда снова», — сказала Свёнтек в интервью на корте.

Следующей соперницей Свёнтек в Риме станет 41-й номер рейтинга WTA Юлия Путинцева из Казахстана.

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