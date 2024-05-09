Маррей восхитился игровым интеллектом Надаля, разобрав инцидент с его падением в Риме

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей высоко оценил действия испанца Рафаэля Надаля в игровом моменте, где он выиграл розыгрыш несмотря на падение.

Инцидент произошёл по ходу матча Надаля с бельгийцем Зизу Бергсом в первом круге «Мастерса» в Риме. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу Надаля.

Материалы по теме Видео: Рафаэль Надаль упал по ходу розыгрыша в Риме, но сумел выиграть очко

«Я думаю, что лучшие спортсмены/игроки – это те, кто быстро соображает, и этот случай — прекрасная иллюстрация. Обратите внимание, как Рафа встаёт после падения..., видит, что мяч летит достаточно медленно, и он до него дотянется, и за долю секунды вытирает правую руку о бедро на случай, если она понадобится ему для удара с бэкхенда позднее в розыгрыше», — написал Маррей в своих социальных сетях.