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Маррей восхитился игровым интеллектом Надаля, разобрав инцидент с его падением в Риме

Маррей восхитился игровым интеллектом Надаля, разобрав инцидент с его падением в Риме
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей высоко оценил действия испанца Рафаэля Надаля в игровом моменте, где он выиграл розыгрыш несмотря на падение.

Инцидент произошёл по ходу матча Надаля с бельгийцем Зизу Бергсом в первом круге «Мастерса» в Риме. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу Надаля.

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«Я думаю, что лучшие спортсмены/игроки – это те, кто быстро соображает, и этот случай — прекрасная иллюстрация. Обратите внимание, как Рафа встаёт после падения..., видит, что мяч летит достаточно медленно, и он до него дотянется, и за долю секунды вытирает правую руку о бедро на случай, если она понадобится ему для удара с бэкхенда позднее в розыгрыше», — написал Маррей в своих социальных сетях.

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