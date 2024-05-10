Осака: что бы ни происходило на корте, за его пределами моя жизнь будет оставаться прежней

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака рассказала о своём настрое во время соревнований.

«Сегодня я проснулась очень спокойной. Что бы ни происходило на корте, за его пределами моя жизнь будет оставаться прежней. Моя дочь всё равно будет меня любить. Сегодня я снова осознала это. Я надеюсь, этот настрой останется со мной», — сказала Осака на пресс-конференции.

Сегодня, 9 мая, Осака вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме, обыграв Марту Костюк. Следующей соперницей японки станет 11-я ракетка мира из России Дарья Касаткина, которая в матче второго круга со счётом 7:5, 6:1 одержала победу над 65-й ракеткой мира из Германии Татьяной Марией.